Россия более 30 раз нарушила энергетическое перемирие – МИД
Георгий Тихий (Фото: МИД)

С 25 марта, когда началось "энергетическое перемирие", Россия более 30 раз наносила удары по энергетическим объектам в Украине. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает Укринформ.

"Всего за время этого "энергетического перемирия" Россия нарушила – то, что касается именно объектов энергетики, – более 30 раз. Мы передаем подробные факты обо всех этих нарушениях, направляем регулярно в столицы государств-партнеров и штаб-квартир международных организаций", – сказал он.

По его словам, только за последние сутки Россия нарушила энергетическое перемирие трижды. В частности, в результате обстрелов в Николаевской области и в окрестностях Херсона были повреждены трансформаторы, а в Полтавской области – линия электропередачи.

Дипломат подчеркнул, что Украина информирует своих партнеров, в том числе США, об этих нарушениях.

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