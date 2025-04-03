ОП: Киев не передает полные списки или координаты объектов, по которым РФ не должна бить
Украина не передает американским союзникам точные координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время встречи с журналистами, передает канал Мы-Украина.
"Ни в коем случае координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры никому не передаются. Это противоречит логике и здравому смыслу – вы же сами понимаете. Только критерии объектов", – сказал он.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам передали письмо со стратегическими объектами инфраструктуры Украины, которые больше не должны быть атакованы Россией. В рамках договоренности, как говорил глава государства, "если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам".
- 23 марта 2025 года в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- По итогам переговоров 23-25 марта в Саудовской Аравии, США, Украине и России договорились прекратить атаки в Черном море.
- Также министр обороны Умеров заявил, что перемещение военных кораблей России за пределы восточной части Черного моря будет трактоваться как нарушение мира и Украина на них будет отвечать.