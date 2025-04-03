ОП: Киев не передает полные списки или координаты объектов, по которым РФ не должна бить

Павел Палиса (Фото: Facebook)

Украина не передает американским союзникам точные координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время встречи с журналистами, передает канал Мы-Украина.

"Ни в коем случае координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры никому не передаются. Это противоречит логике и здравому смыслу – вы же сами понимаете. Только критерии объектов", – сказал он.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам передали письмо со стратегическими объектами инфраструктуры Украины, которые больше не должны быть атакованы Россией. В рамках договоренности, как говорил глава государства, "если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам".