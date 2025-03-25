США получили список объектов инфраструктуры, которые РФ не должна атаковать – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам Америки передали письмо со стратегическими объектами инфраструктуры Украины, которые больше не должны атаковаться. Об этом он сказал журналистам во время пресс-подхода.

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"Отдельно американской стороне мы еще передали объекты, то, что я и говорил – что мы будем отдельно передавать письмо с объектами, которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры", – отметил глава государства.

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Также Зеленский сказал, что достигнута договоренность обсуждать и запрет ударов по любой гражданской инфраструктуре, но это не внесут в заявления по итогам переговоров.

"Мы хотели, что, кроме энергетики, будем проговаривать и любую гражданскую инфраструктуру. В стейтменте этого не будет, относительно гражданской инфраструктуры, но мы [об] это договорились", – сказал Зеленский.

Никаких слов про обсуждение запрета на удары по гражданской инфраструктуре в заявлениях США и России по итогам переговоров в Саудовской Аравии действительно нет.