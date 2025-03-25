США получили список объектов инфраструктуры, которые РФ не должна атаковать – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенным Штатам Америки передали письмо со стратегическими объектами инфраструктуры Украины, которые больше не должны атаковаться. Об этом он сказал журналистам во время пресс-подхода.
"Отдельно американской стороне мы еще передали объекты, то, что я и говорил – что мы будем отдельно передавать письмо с объектами, которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры", – отметил глава государства.
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Также Зеленский сказал, что достигнута договоренность обсуждать и запрет ударов по любой гражданской инфраструктуре, но это не внесут в заявления по итогам переговоров.
"Мы хотели, что, кроме энергетики, будем проговаривать и любую гражданскую инфраструктуру. В стейтменте этого не будет, относительно гражданской инфраструктуры, но мы [об] это договорились", – сказал Зеленский.
Никаких слов про обсуждение запрета на удары по гражданской инфраструктуре в заявлениях США и России по итогам переговоров в Саудовской Аравии действительно нет.
- 23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США касательно частичного прекращения огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- 25 марта Суспільне написало, что в Саудовской Аравии завершилась встреча между делегациями США и Украины.
- По итогам переговоров 23-25 марта в Саудовской Аравии, США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море.
- Также министр обороны Умеров заявил, что перемещение военных кораблей России за пределы восточной части Черного моря будет трактоваться как нарушения мира и Украина на них будет отвечать.