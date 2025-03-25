Україна передала США список об'єктів інфраструктури, які Росія не має атакувати – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: пресслужба ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполученим Штатам Америки передали лист зі стратегічними об'єктами інфраструктури України, які більше не мають бути атаковані. Про це він сказав журналістам під час преспідходу.

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"Окремо американській стороні ми ще передали об'єкти, те, що я і говорив – що ми будемо окремо передавати лист з об'єктами, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури", – зазначив глава держави.

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Також Зеленський сказав, що досягнута домовленість проговорювати й заборону ударів по будь-якій цивільній інфраструктурі, але це не внесуть у заяви за підсумками переговорів.

"Ми хотіли, що, окрім енергетики, будемо проговорювати й будь-яку цивільну інфраструктуру. У стейтменті цього не буде, щодо цивільної інфраструктури, але ми [про] це домовились", – сказав Зеленський.

Жодних слів про обговорення заборони ударів по цивільній інфраструктурі в заявах США та Росії за підсумками переговорів у Саудівській Аравії дійсно немає.