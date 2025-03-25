Україна передала США список об'єктів інфраструктури, які Росія не має атакувати – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполученим Штатам Америки передали лист зі стратегічними об'єктами інфраструктури України, які більше не мають бути атаковані. Про це він сказав журналістам під час преспідходу.
"Окремо американській стороні ми ще передали об'єкти, те, що я і говорив – що ми будемо окремо передавати лист з об'єктами, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури", – зазначив глава держави.
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Також Зеленський сказав, що досягнута домовленість проговорювати й заборону ударів по будь-якій цивільній інфраструктурі, але це не внесуть у заяви за підсумками переговорів.
"Ми хотіли, що, окрім енергетики, будемо проговорювати й будь-яку цивільну інфраструктуру. У стейтменті цього не буде, щодо цивільної інфраструктури, але ми [про] це домовились", – сказав Зеленський.
Жодних слів про обговорення заборони ударів по цивільній інфраструктурі в заявах США та Росії за підсумками переговорів у Саудівській Аравії дійсно немає.
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- 25 березня Суспільне написало, що у Саудівській Аравії завершилася зустріч між делегаціями США й України.
- За підсумками переговорів 23-25 березня у Саудівській Аравії, США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі.
- Також міністр оборони Умєров заявив, що переміщення військових кораблів Росії за межі східної частини Чорного моря трактуватиметься як порушення миру й Україна на них відповідатиме.