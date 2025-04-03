Украина не нарушает "энергетическое перемирие", Россия распространяет фейки – Генштаб

Военные отметили, что Россия пытается переложить вину за срыв мирного урегулирования на Украину

Ликвидация последствий атак по Украине (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Силы обороны Украины соблюдают условия "энергетического перемирия", а заявления России о якобы ударах со стороны Украины по энергетическим объектам – фейки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что министерство иностранных дел России подготовило псевдоотчет о "надуманных ударах" по ряду нефте-, газо- и электропредприятий в России и на оккупированных территориях.

"Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности и не наносили удары по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", – подчеркнул Генштаб.

В то же время украинская сторона фиксирует многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. В последнюю декаду марта враг атаковал энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

В Генштабе подчеркнули, что МИД России традиционно распространяет "ложные и безосновательные" обвинения, чтобы переложить вину за срыв мирного урегулирования на Украину и продолжить "захватническую войну" против страны.