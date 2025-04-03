Украина не нарушает "энергетическое перемирие", Россия распространяет фейки – Генштаб
Силы обороны Украины соблюдают условия "энергетического перемирия", а заявления России о якобы ударах со стороны Украины по энергетическим объектам – фейки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что министерство иностранных дел России подготовило псевдоотчет о "надуманных ударах" по ряду нефте-, газо- и электропредприятий в России и на оккупированных территориях.
"Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности и не наносили удары по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", – подчеркнул Генштаб.
В то же время украинская сторона фиксирует многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. В последнюю декаду марта враг атаковал энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.
В Генштабе подчеркнули, что МИД России традиционно распространяет "ложные и безосновательные" обвинения, чтобы переложить вину за срыв мирного урегулирования на Украину и продолжить "захватническую войну" против страны.
- Россия ударом по Херсону нарушила "энергетическое перемирие". Зеленский ожидает реакции США.
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