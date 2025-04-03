Україна не порушує "енергетичне перемир'я", Росія поширює фейки – Генштаб
Сили оборони України дотримуються умов "енергетичного перемир’я", а заяви Росії про нібито удари з боку України по енергетичних об’єктах – фейки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Зазначається, що міністерство закордонних справ Росії підготувало псевдозведення про "надумані удари" по низці нафто-, газо- та електропідприємств у Росії та на окупованих територіях.
"Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", – підкреслив Генштаб.
Водночас українська сторона фіксує численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Зазначається, що в останню декаду березня ворог атакував енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
У Генштабі підкреслили, що МЗС Росії традиційно поширює "неправдиві та безпідставні" звинувачення, аби перекласти провину за зрив мирного врегулювання на Україну і продовжити "загарбницьку війну" проти країни.
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