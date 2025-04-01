Україна передала США дані про порушення Росією "енергетичного перемир'я" – Зеленський
Україна передала США інформацію про порушення Росією перемир'я та удари по енергетиці. Про це доповів міністр оборони Рустем Умєров, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалася без електрики", – зазначив президент.
Україна, за його словами, наполягає на тому, що кожне російське порушення має бути зафіксоване і має отримати відповідь від партнерів.
Також Зеленський підкреслив, що з таких "маленьких деталей" складаються "великі затримки" дипломатичного процесу з боку Кремля.
"Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії", – резюмував український лідер.
Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомляв, що Москва також передала США інформацію про нібито порушення українськими військами мораторію на атаки по енергооб'єктах. Дані за його словами, передали раднику Трампа з нацбезпеки Майклу Волтцу та голові Держдепу Марко Рубіо, а ще нібито направили інформацію до ООН та ОБСЄ.
- 18 березня під час перемовин із Трампом Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито одразу віддав відповідний наказ військовим.
- 25 березня Зеленський повідомляв, що домовленості, які були досягнуті у Саудівській Аравії, не передбачають наслідків за порушення перемир'я для Росії. У таких випадках Україна має сповіщати США та надавати докази порушень.
- 26 березня лідер США Трамп визнав, що Росія тягне час із перемир'ям з Україною, але, на його думку, Путін все ж таки хоче покласти край повномасштабній війні.
- 31 березня голова ОП Єрмак повідомляв, що Росія робить все, щоб повномасштабна війна не завершувалася.