Україна передала США дані про порушення Росією "енергетичного перемир'я" – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна передала США інформацію про порушення Росією перемир'я та удари по енергетиці. Про це доповів міністр оборони Рустем Умєров, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалася без електрики", – зазначив президент.

Україна, за його словами, наполягає на тому, що кожне російське порушення має бути зафіксоване і має отримати відповідь від партнерів.

Також Зеленський підкреслив, що з таких "маленьких деталей" складаються "великі затримки" дипломатичного процесу з боку Кремля.

"Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії", – резюмував український лідер.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомляв, що Москва також передала США інформацію про нібито порушення українськими військами мораторію на атаки по енергооб'єктах. Дані за його словами, передали раднику Трампа з нацбезпеки Майклу Волтцу та голові Держдепу Марко Рубіо, а ще нібито направили інформацію до ООН та ОБСЄ.