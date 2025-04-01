Украина передала США данные о нарушениях Россией "энергетического перемирия" – Зеленский

По словам президента, Россия затягивает дипломатический процесс обстрелами и прочими "маленькими деталями"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина передала США информацию о нарушении Россией перемирия и ударах по энергетике. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию – абсолютно сознательно и целенаправленно – часть города оставалась без электричества", – отметил президент.

Украина, по его словам, настаивает на том, что каждое российское нарушение должно быть зафиксировано и должно получить ответ от партнеров.

Также Зеленский подчеркнул, что из таких "маленьких деталей" состоят "большие задержки" дипломатического процесса со стороны Кремля.

"Безусловное прекращение ударов, предложенное Америкой, сейчас не реализовано только из-за позиции России", – резюмировал украинский лидер.