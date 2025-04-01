Украина передала США данные о нарушениях Россией "энергетического перемирия" – Зеленский
Украина передала США информацию о нарушении Россией перемирия и ударах по энергетике. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию – абсолютно сознательно и целенаправленно – часть города оставалась без электричества", – отметил президент.
Украина, по его словам, настаивает на том, что каждое российское нарушение должно быть зафиксировано и должно получить ответ от партнеров.
Также Зеленский подчеркнул, что из таких "маленьких деталей" состоят "большие задержки" дипломатического процесса со стороны Кремля.
"Безусловное прекращение ударов, предложенное Америкой, сейчас не реализовано только из-за позиции России", – резюмировал украинский лидер.
- 18 марта во время переговоров с Трампом Путин согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы сразу отдал соответствующий приказ военным.
- 25 марта Зеленский сообщал, что договоренности, достигнутые в Саудовской Аравии, не предусматривают последствия за нарушение перемирия для России. В таких случаях Украина должна извещать США и давать доказательства нарушений.
- 26 марта лидер США Трамп признал, что Россия тянет время с перемирием с Украиной, но, по его мнению, Путин все же хочет покончить с полномасштабной войной.
- 31 марта глава ОП Ермак сообщал, что Россия делает все, чтобы полномасштабная война не завершалась.