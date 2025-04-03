Україна не передає США координати чи повні списки об'єктів, по яких Росія не має бити — ОП

Павло Паліса (Фото: Facebook)

Україна не передає американським союзникам точні координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами, передає канал Ми – Україна.

"За жодних обставин координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду — ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів", – сказав він.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Сполученим Штатам передали лист зі стратегічними об'єктами інфраструктури України, які більше не мають бути атаковані Росією. У рамках домовленості, як казав глава держави, "якщо рускіє не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах".