Україна не передає США координати чи повні списки об'єктів, по яких Росія не має бити — ОП
Україна не передає американським союзникам точні координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами, передає канал Ми – Україна.
"За жодних обставин координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду — ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів", – сказав він.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Сполученим Штатам передали лист зі стратегічними об'єктами інфраструктури України, які більше не мають бути атаковані Росією. У рамках домовленості, як казав глава держави, "якщо рускіє не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах".
- 23 березня 2025 року у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- За підсумками переговорів 23-25 березня у Саудівській Аравії, США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі.
- Також міністр оборони Умєров заявив, що переміщення військових кораблів Росії за межі східної частини Чорного моря трактуватиметься як порушення миру й Україна на них відповідатиме.