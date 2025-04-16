Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я – МЗС

Речник МЗС заявив, що тільки за останню добу Росія порушила енергетичне перемир'я тричі

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

З 25 березня, коли розпочалося "енергетичне перемир'я", Росія понад 30 разів завдавала ударів по енергетичних об'єктах в Україні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Загалом за час цього "енергетичного перемирʼя" Росія порушила – те, що стосується саме обʼєктів енергетики, – понад 30 разів. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій", – сказав він.

За його словами, тільки за останню добу Росія порушила енергетичне перемир'я тричі. Зокрема, внаслідок обстрілів у Миколаївській області та на околицях Херсона були пошкоджені трансформатори, а в Полтавській області — лінія електропередачі.

Дипломат підкреслив, що Україна інформує своїх партнерів, зокрема США, про ці порушення.

23 березня 2025 року у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.

Україна не передає американським союзникам точні координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса 3 квітня.