Россияне ударили по энергоинфраструктуре в Сумской области – возникли проблемы со светом

Электричества нет в Кролевце, Шостке и в части населенных пунктов на севере области

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Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Облэнерго написало, что отключение света связано с агрессией России.

"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!" – говорится в сообщении оператора.

Облэнерго призвало сохранять информационную тишину и не распространять в интернете фото и видео с последствиями попаданий, а также любую другую информацию, которая может помочь россиянам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергосистемы.

Накануне мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что россияне ударили за пределами города, обошлось без жертв и пострадавших.

В Кролевце и Шостке нет электроснабжения, сообщили главы общин Николай Нога и Виктор Лехман Суспильному. Также без света осталась часть населенных пунктов на севере области.

Кроме того, в Шостке частично исчезло водоснабжение, сообщили медиа местные жители.