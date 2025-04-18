Россияне ударили по энергоинфраструктуре в Сумской области – возникли проблемы со светом
Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Облэнерго написало, что отключение света связано с агрессией России.
"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!" – говорится в сообщении оператора.
Облэнерго призвало сохранять информационную тишину и не распространять в интернете фото и видео с последствиями попаданий, а также любую другую информацию, которая может помочь россиянам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергосистемы.
Накануне мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что россияне ударили за пределами города, обошлось без жертв и пострадавших.
В Кролевце и Шостке нет электроснабжения, сообщили главы общин Николай Нога и Виктор Лехман Суспильному. Также без света осталась часть населенных пунктов на севере области.
Кроме того, в Шостке частично исчезло водоснабжение, сообщили медиа местные жители.
- 17 апреля президент Зеленский сообщил, что на территории России напротив Сумской области оккупанты накопили около 60 000 военных.
- В тот же день Зеленский уволил предыдущего и назначил нового главу Сумской областной военной администрации.
- Утром 18 апреля Россия ударила тремя "шахедами" по Сумам, четырьмя баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру.