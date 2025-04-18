Зеленский отреагировал на удары РФ баллистикой и крылатыми ракетами в Страстную пятницу

18 апреля утром россияне ударили баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру. В Харькове погиб человек и еще 87 пострадали

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Утром 18 апреля Россия ударила тремя "шахедами" по Сумам, четырьмя баллистическими ракетами по Харькову и крылатыми ракетами по Днепру. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это и назвал вражеские удары "издевательствами".

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"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу – баллистикой, крылатыми ракетами, "шахедами" – издевательствами над нашими людьми и городами", – написал он.

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших в результате ракетных ударов по Харькову и атаки "шахедов" на Сумы.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что с вечера 17 апреля и в ночь на 18-е Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и пятью крылатыми ракетами "Искандер-К".

Украинская противовоздушная оборона сбила три "Искандер-К". Также она сбила 23 "шахеда", а 10 дронов-имитаторов локационно потеряно. Всего оккупанты запустили 37 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.

В Харьковской области россияне ударили четырьмя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью по областному центру. В результате погиб мужчина и еще 87 пострадали. Повреждено более 20 многоквартирных, больше 30 частных домов, предприятие, учебное заведение и 25 автомобилей.

В Сумской области три вражеских БпЛА около 05:00 попали по предприятию, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе, в областном центре и убили человека. Также пострадал еще один человек.

Погиб 61-летний мужчина, который работал водителем и в момент удара загружал продукцию. Пострадала 55-летняя женщина, которая работала на хлебозаводе.

В Днепропетровской области Россия нанесла удары ракетами по областному центру и Днепровскому району. В Днепре повреждены фитнес-центр Sentosa, гостиница и офис АТБ. В Подгородном загорелась сухая трава, повреждены частные дома и теплицы.

В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении, пожар потушили. Погибших или пострадавших нет.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал, что вечером 17 апреля оккупанты направили на Николаев ударный дрон, тип которого выясняется.

Из-за этого загорелись склады на территории производственного предприятия, пожар потушили. Также вечером 17 апреля враг ударил по Вознесенскому району Николаевской области баллистической ракетой, по предварительной информации, "Искандер-М".

В результате вражеских атак на регион погибших или раненых нет.