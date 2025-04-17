Россия ударила по Украине "Искандерами" и атаковала 75 дронами: есть последствия

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 25 "шахедов" на востоке, севере, юге и в центре страны. Ракеты не сбили

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 17 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками разных типов, противовоздушной обороне удалось сбить 25 вражеских дронов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из временно оккупированной Луганской области, а также 75 ударными беспилотниками типа Shahed и другими дронами-имитаторами с направлений Курск, Миллерово (РФ) и Чауда (Крым).

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 25 "шахедов" на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

Вечером 16 апреля РФ совершила массированную дроновую атаку на Днепр, в результате чего три человека погибли, еще 31 пострадал.

В Харьковской области, по словам главы ОВА Олега Синегубова, "шахеды" атаковали Изюмский район: возник пожар в трех домах, пострадала пожилая женщина.

В Сумской области россияне атаковали села Степановской и Садовской общин. Повреждены частные домохозяйства, автомобили, нежилые здания. Предварительно погибших и травмированных нет.