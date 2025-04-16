Россияне атаковали Днепр дронами: возникли пожары, пострадали двое детей
В среду, 16 апреля, россияне массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его информации, в городе из-за атаки БпЛА произошло несколько пожаров. Повреждены дома.
По предварительной информации, пострадали двое детей.
Лысак добавил, что все данные уточняются. Он призвал позаботиться о безопасности, ведь угроза БпЛА сохраняется.
Суспильне писало, что в Днепре раздалась серия взрывов. Корреспонденты сообщили о перебоях со светом в некоторых районах областного центра.
Впоследствии Лысак уточнил, что повреждены дома, учебные заведения и учреждения культуры, а также автомобили.
"Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс "уничтожения офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре", — написал он.
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