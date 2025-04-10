Россия в Днепре атаковала склады компании "Биосфера". Основатель показал последствия

Уничтоженные склады "Биосферы" (Фото: facebook.com/andreyzdesenko)

Россия в Днепре прямым попаданием уничтожила часть складов Biosphere Corporation – производителя товаров для дома и гигиены. Об этом сообщил основатель и гендиректор компании Андрей Здесенко.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

На месте попадания возник масштабный пожар, который пытаются ликвидировать, чтобы огонь не распространился на производственные мощности. На месте работают спасатели, пожарные, медики.

По словам Здесенко, российская пропаганда уже заявила, что атаковала "военный объект", производивший стратегическую продукцию.

"Ну да, подгузники, влажные салфетки, чай, фольга, пергамент для Пасхи – знаменитая военная продукция. Я понимаю, что это "страшная угроза для России", но которая, к сожалению, стоила жизни нашего сотрудника... Сейчас разыскиваем людей, ликвидируем последствия пожара, оцениваем масштабы потерь", – отметил он.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Гендиректор подчеркнул, что компания просчитала подобную ситуацию и заранее перенесла часть производства и складов на другие объекты в Украине. Но не ожидал, что будет "настолько больно".

Здесенко подчеркнул, что команда "Биосферы" на месте, он держит связь с мэром Днепра Борисом Филатовым и главой областной военной администрации Сергеем Лысаком. В ближайшее время пообещал выйти с официальной коммуникацией для партнеров компании.

"Мой телефон разрывается от сообщений и звонков, к сожалению, я не смогу ответить всем. Благодарен вам за поддержку и готовность прийти на помощь. Мы были готовы к такой ситуации, хотя хотели бы, чтобы она никогда не произошла. Нам будет трудно, но мы справимся. Единственное, за кого я сейчас молюсь, – это наши люди. А все остальное мы обязательно восстановим", – резюмировал основатель "Биосферы".

Днем 10 апреля Россия ударила по Днепру ракетой. Погиб один человек, еще пять человек ранены.