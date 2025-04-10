Під атаку Росії в Дніпрі потрапили склади компанії "Біосфера". Засновник показав наслідки

Знищені склади "Біосфери" (Фото: facebook.com/andreyzdesenko)

Росія в Дніпрі прямим влучанням знищила частину складів Biosphere Corporation – виробника товарів для дому та гігієни. Про це повідомив засновник та гендиректор компанії Андрій Здесенко.

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На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку наразі намагаються ліквідувати, щоб вогонь не поширився на виробничі потужності. На місці працюють рятувальники, пожежники, медики.

За словами Здесенка, російська пропаганда вже заявила, що атакувала "військовий обʼєкт", який виготовляв стратегічну продукцію.

"Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольга, пергамент для Великодня — знаменита військова продукція. Я розумію, що це "страшенна загроза для Росії", але яка, на жаль, вартувала життя нашого співробітника... Зараз розшукуємо людей, ліквідовуємо наслідки пожежі, оцінюємо масштаби втрат", – зазначив він.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Гендиректор підкреслив, що компанія прорахувала подібну ситуацію і завчасно перенесла частину виробництва та складів на інші обʼєкти в Україні. Але не очікував, що буде "настільки боляче".

Здесенко підкреслив, що команда "Біосфери" на місці, він тримає зв'язок з мером Дніпра Борисом Філатовим та головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Найближчим часом пообіцяв вийти з офіційною комунікацією для партнерів компанії.

"Мій телефон розривається від повідомлень та дзвінків, на жаль, я не зможу відповісти всім. Вдячний вам за підтримку та готовність прийти на допомогу. Ми були готові до такої ситуації, хоча хотіли б, щоб її ніколи не сталося. Нам буде важко, але ми справимося. Єдине, за кого я зараз молюся, – це наші люди. А все інше ми обов'язково відновимо", – резюмував засновник "Біосфери".

Вдень 10 квітня Росія вдарила по Дніпру ракетою. Загинув один чоловік, ще п'ятеро осіб поранені.