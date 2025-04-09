Внаслідок атаки РФ на Дніпро, Краматорськ і Харків постраждали 20 людей – фото, відео

Росія вдарила БпЛА по промисловій зоні та житловим будинкам

Наслідки влучання у Харкові (Фото: ДСНС)

У ніч проти 9 квітня Росія масово атакувала безпілотниками Дніпро, Краматорськ і Харків. Загиблих немає, постраждали 20 людей.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, попередньо відомо про 14 постраждалих у Дніпрі у віці від 18 до 87 років.

Семеро були госпіталізовані. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому.

За даними мера Дніпра Бориса Філатова, у Дніпрі постраждали п'ять багатоповерхівок. У деяких пошкоджено газові комунікації. Сталися також руйнування в приватному секторі.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкин, у Краматорську поранення дістали три людини з однієї родини.

За попередньою інформацією, постраждали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку.

В Харкові, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, попередньо постраждали дві людини.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував чотири райони міста.

У Шевченківському районі БпЛА влучив на відкритій місцевості.

У Київському районі сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також безпілотники влучив у землю на приватному подвір'ї. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення.

В Індустріальному районі три БпЛА впали на відкритій місцевості.

Найбільше постраждав Основ'янський район. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, попередньо ворог завдав понад 20 ударів по місту, 17 з них – по Основʼянському району.

Влучання були по цивільнім підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося шість пожеж загальною площею понад 1200 кв. м.

ДОПОВНЕНО О 08:10. За даними ДСНС, у Дніпрі постраждали 15 людей, з них 8 осіб перебувають у лікарнях.

Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Дніпро (Фото: Борис Філатов)