Росія атакувала Харків та Дніпро. Виникли пожежі, є постраждалі

Під атакою, за попередніми даними, були кілька районів міста

Пожежа (Ілюстративне фото: ДСНС)

У Харкові ввечері пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією є постраждалий та виникла пожежа, повідомили мер Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, стався приліт по Київському району Харкова, на місці виникла пожежа. Синєгубов зазначив, що ворог вдарив "шахедом".

"Обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Пожежа – горить господарча споруда", – повідомив він, а Синєгубов додав, що ще є влучання в землю.

Також є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району, зазначив Терехов. А Синєгубов повідомив, що другий удар ворожим БпЛА стався в Шевченківському районі Харкова.

На місця виїхали профільні служби.

ДОПОВНЕНО О 22:42. Масована атака БпЛА на місто триває, пролунала ще серія вибухів, повідомив Терехов. На місці останніх влучань виникла пожежа.

За даними Синєгубова, в місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Загроза ворожих ударів зберігається.

ДОПОВНЕНО О 23:05. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що о 22:02 в регіон залетіла група ворожих "шахедів". Близько 23:00 в місті прогреміли вибухи, виникли пожежі.

"Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо", – повідомив він.

ДОПОВНЕНО О 23:31. В Основ'янському районі Харкова внаслідок атаки дронів попередньо, постраждала одна людина, повідомив Синєгубов. Однак Терехов стверджує, що постраждалих вже двоє.

Загальна кількість поранених внаслідок ударів по місту наразі невідома.

У Дніпрі через ворожу атаку, попередньо, постраждали шестеро людей, зазначив Лисак. Одна жінка перебуває у важкому стані, лікарі надають їй допомогу.