Росія атакувала Харків та Дніпро. Виникли пожежі, є постраждалі

Росія атакувала Харків та Дніпро. Виникли пожежі, є постраждалідоповнено
У Харкові ввечері пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією є постраждалий та виникла пожежа, повідомили мер Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами Терехова, стався приліт по Київському району Харкова, на місці виникла пожежа. Синєгубов зазначив, що ворог вдарив "шахедом".
"Обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Пожежа – горить господарча споруда", – повідомив він, а Синєгубов додав, що ще є влучання в землю.
Також є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району, зазначив Терехов. А Синєгубов повідомив, що другий удар ворожим БпЛА стався в Шевченківському районі Харкова.
На місця виїхали профільні служби.
ДОПОВНЕНО О 22:42. Масована атака БпЛА на місто триває, пролунала ще серія вибухів, повідомив Терехов. На місці останніх влучань виникла пожежа.
За даними Синєгубова, в місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Загроза ворожих ударів зберігається.
ДОПОВНЕНО О 23:05. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що о 22:02 в регіон залетіла група ворожих "шахедів". Близько 23:00 в місті прогреміли вибухи, виникли пожежі.
"Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо", – повідомив він.
ДОПОВНЕНО О 23:31. В Основ'янському районі Харкова внаслідок атаки дронів попередньо, постраждала одна людина, повідомив Синєгубов. Однак Терехов стверджує, що постраждалих вже двоє.
Загальна кількість поранених внаслідок ударів по місту наразі невідома.
У Дніпрі через ворожу атаку, попередньо, постраждали шестеро людей, зазначив Лисак. Одна жінка перебуває у важкому стані, лікарі надають їй допомогу.
- 4 квітня через нічний удар по Харкову загинули батько, мати та їхня 12-річна донька.
- 6 квітня Росія скинула керовану авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську. Постраждали двоє людей, у пошкоджених домах виникли пожежі.
- Того ж дня у Києві загинув чоловік внаслідок російської ракетної атаки. Він перебував на вулиці поруч з епіцентром вибуху.