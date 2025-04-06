Росія скинула керовану авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську – фото

Наслідки атаки по Куп'янську (Фото: Олег Синєгубов)

Зранку 6 квітня російська авіація атакувала Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, у пошкоджених домах виникли пожежі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок влучання авіабомби в 9-поверхівку загорілися шість балконів і чотири квартири житлового будинку загальною площею 100 кв.м.

За іншою адресою горів житловий будинок і надвірні забудови на площі 200 кв.м.

Також пошкоджені інші приватні та багатоповерхові житлові будинки.

Попередньо постраждали двоє людей: 67-річний чоловік і 78-річна жінка.