Росія скинула керовану авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську – фото
Зранку 6 квітня російська авіація атакувала Куп'янськ Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, у пошкоджених домах виникли пожежі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок влучання авіабомби в 9-поверхівку загорілися шість балконів і чотири квартири житлового будинку загальною площею 100 кв.м.
За іншою адресою горів житловий будинок і надвірні забудови на площі 200 кв.м.
Також пошкоджені інші приватні та багатоповерхові житлові будинки.
Попередньо постраждали двоє людей: 67-річний чоловік і 78-річна жінка.
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