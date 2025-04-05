Росіяни вночі атакували майже сотнею дронів: є наслідки у чотирьох областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 5 квітня росіяни випустили по Україні 92 ударні дрони та безпілотники-імітатори, є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 21:00 4 квітня росіяни атакували Україну 92 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія), а також Чауда (тимчасово окупований Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Київська, Дніпропетровська та Житомирська області.

У Кривому Розі Дніпропетровської області унаслідок атаки БпЛА загинула жінка. Постраждали сім людей.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що під атаку БпЛА потрапила Чернеччинська громада. На місці удару виникла пожежа.

Щодо наслідків у Київській та Житомирській областях ОВА не повідомляли.