Росія атакувала Україну 74 дронами. В регіонах виникли пожежі, є постраждалі – фото

Пожежа у Харкові (Фото: ДСНС)

У ніч проти 2 квітня Росія запустила по Україні 74 дрони різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 41 ворожий БпЛА, є наслідки атаки в регіонах, повідомили в Повітряних силах України.

Ворог запускав "шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також Чауди в Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. 20 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Донецька та Одеська області.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок масованої нічної атаки дронів у Харкові є влучання по двох цивільних підприємствах у Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли три пожежі площами 1000, 800 та 70 кв. м, які вдалося ліквідувати.

За попередніми даними, постраждали вісім осіб, серед яких троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що дрон також влучив у город приватного будинку: пошкоджені скління дому, дах, господарча споруда та легковий автомобіль. У 48-річної постраждалої гостра реакція на стрес.

А у місті Златопіль дрон впав на відкриту територію та загорівся. Внаслідок цього пошкоджено скління вікон у двох приватних будинках.

Пожежа в Харкові (Фото: ДСНС)

Пожежа в Харкові (Фото: ДСНС)

У Донецькій області внаслідок ворожих атак відомо про загибель двох людей та двох поранених, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Загалом в області пошкоджено 64 житлові будинки та ще три зруйновані, а також адмінбудівлю, гуртожиток, багатоповерхівку, лінії електропередач та газогони.

Інформації щодо наслідків атаки по Одесі та області станом на 10:00 немає.