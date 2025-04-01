У Дніпрі через атаку РФ 28 березня помер чоловік. Кількість жертв зросла до п'яти

Загиблому чоловіку було 68 років. 28 березня Росія атакувала Дніпро, згорів ресторанний комплекс, зайнялися багатоповерхівка та приватні будинки

Наслідки удару РФ по Дніпру (Фото: Сергій Лисак)

Кількість жертв російського удару по Дніпру 28 березня зросла до п'яти, вночі у лікарні помер чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"На жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня", – написав він.

За словами Лисака, загиблому було 68 років. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими.