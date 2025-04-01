У Дніпрі через атаку РФ 28 березня помер чоловік. Кількість жертв зросла до п'яти
Кількість жертв російського удару по Дніпру 28 березня зросла до п'яти, вночі у лікарні помер чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"На жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня", – написав він.
За словами Лисака, загиблому було 68 років. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими.
- 26 березня 2025 року окупанти завдали один з наймасованіших ударів по Дніпру – було пошкоджено 20 багатоповерхівок.
- Ввечері 28 березня Росія знову масовано атакувала Дніпро, згорів ресторанний комплекс, зайнялися багатоповерхівка та приватні будинки.