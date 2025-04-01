У Дніпрі через атаку РФ 28 березня помер чоловік. Кількість жертв зросла до п'яти
Наслідки удару РФ по Дніпру (Фото: Сергій Лисак)

Кількість жертв російського удару по Дніпру 28 березня зросла до п'яти, вночі у лікарні помер чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, у лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня", – написав він.

За словами Лисака, загиблому було 68 років. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але травми виявилися надто важкими.

Читайте також
ЦПД: Вночі над Україною не було російських ударних безпілотників – фото
війнаДніпрозагиблий