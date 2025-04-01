В Днепре из-за атаки РФ 28 марта скончался мужчина. Число жертв возросло до пяти

Погибшему мужчине было 68 лет. 28 марта Россия атаковала Днепр, сгорел ресторанный комплекс, горели многоэтажки и частные дома

Последствия удара РФ по Днепру (Фото: Сергей Лысак)

Число жертв российского удара по Днепру 28 марта возросло до пяти, ночью в больнице скончался мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"К сожалению, в больнице скончался пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта", – написал он.

По словам Лысака, погибшему было 68 лет. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.