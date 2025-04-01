В Днепре из-за атаки РФ 28 марта скончался мужчина. Число жертв возросло до пяти
Число жертв российского удара по Днепру 28 марта возросло до пяти, ночью в больнице скончался мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"К сожалению, в больнице скончался пострадавший в результате вражеской атаки на Днепр вечером 28 марта", – написал он.
По словам Лысака, погибшему было 68 лет. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
- 26 марта 2025 года оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по Днепру – было повреждено 20 многоэтажек.
- Вечером 28 марта Россия снова массированно атаковала Днепр, сгорел ресторанный комплекс, горели многоэтажки и частные дома.