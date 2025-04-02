Россия атаковала Украину 74 дронами. В регионах возникли пожары, есть пострадавшие – фото

Пожар в Харькове (Фото: ГСЧС)

В ночь на 2 апреля Россия запустила по Украине 74 дрона разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 41 вражеский БпЛА, есть последствия атаки в регионах, сообщили в Воздушных силах Украины.

Враг запускал "шахеды" и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также Чауды в Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 41 ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны. 20 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированной ночной атаки дронов в Харькове есть попадание по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. В производственных постройках возникли три пожара площадью 1000, 800 и 70 кв. м, которые удалось ликвидировать.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди которых трое детей. Все получили острую реакцию на стресс. Кроме того, были повреждены рядом расположенные частные жилые дома.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что дрон также попал в огород частного дома: повреждены остекление дома, крыша, хозяйственная постройка и легковой автомобиль. У 48-летней пострадавшей острая реакция на стресс.

А в городе Златополь дрон упал на открытую территорию и загорелся. В результате повреждено остекление окон в двух частных домах.

Пожар в Харькове (Фото: ГСЧС)

Пожар в Харькове (Фото: ГСЧС)

В Донецкой области в результате вражеских атак известно о гибели двух человек и двух раненых, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин. Всего в области повреждены 64 жилых дома и еще три разрушены, а также админздание, общежитие, многоэтажка, линии электропередач и газопроводы.

Информации о последствиях атаки по Одессе и области по состоянию на 10:00 нет.