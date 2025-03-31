Россия ударила по Украине "Искандерами" и 131 дроном. Есть пожары и пострадавшие – фото

В Харькове на предприятии возникли пожары, а в Запорожской области повреждена ЛЭП

Атака по Харькову (Фото: ГСЧС)

В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 131 дроном и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 57 БпЛА, в регионах есть разрушения, сообщили в Воздушных Силах Украины.

Ракеты враг запускал из Курской области, а "шахеды" и дроны-имитаторы – из направлений городов Миллерово, Курск, Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 57 ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на севере, востоке и в центре страны. Еще 45 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в общей сложности тревога в столице и в окрестностях длилась пять часов и объявлялась дважды. Над Киевом и в окрестностях было зафиксировано 49 вражеских БпЛА, из которых 11 уничтожены, 30 – покинули воздушное пространство, а остальные были локационно потеряны.

"Пострадавшие и разрушения в пределах Киева не допущены", – отметили в КМВА.

В Сумской области FPV-дроны атаковали Ворожбянскую, Великописаревскую и Шалыгинскую общины, в Юнаковской общине зафиксировано попадание дрона. А по Шосткинской общине россияне нанесли ракетный удар, сообщили в ОВА.

В Харькове в 05:03 два "шахеда" попали в крышу производственного здания и в складское здание, произошел пожар, сообщил глава областного ОВА Олег Синегубов.

Перед этим в 02:29 "шахед" попал в здание цеха, в результате чего повреждено остекление окон трехэтажных домов, стекло и фасад детсада и два автомобиля. У трех пострадавших острая реакция на стресс и ссадины коленного сустава.

В ГСЧС отметили, что в результате удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова загорелись производственные и складские здания на площади более 3900 кв.м.

Кроме этого в Харьковском районе города Дергачи в результате попадания дрона загорелась трава на площади 2500 м.кв.

Харьков (Фото: ГСЧС)

Харьков (Фото: ГСЧС)

В Запорожской области в результате атаки вечером 30 марта повреждены дачные дома и обесточена высоковольтная линия электропередачи, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум. Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения последствий атаки", – отметил он.