Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та 131 дроном. Є пожежі та постраждалі – фото

У Харкові на підприємстві виникли пожежі, а у Запорізькій області пошкоджена ЛЕП

Атака по Харкову (Фото: ДСНС)

У ніч проти 31 березня Росія атакувала Україну 131 дроном та двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 57 БпЛА, в регіонах є руйнування, повідомили в Повітряних Силах України.

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Ракети ворог запускав із Курської області, а "шахеди" та дрони-імітатори – з напрямків міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Ще 45 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загалом тривога в столиці та на околицях тривала п'ять годин та оголошувалася двічі. Над Києвом та в околицях було зафіксовано 49 ворожих БпЛА, з яких 11 знищені, 30 – покинули повітряний простір, а решта були локаційно втрачені.

"Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено", – зазначили у КМВА.

У Сумській області FPV-дрони атакували Ворожбянську, Великописарівську та Шалигинську громади, у Юнаківській громаді зафіксовано влучання дрона. А по Шосткинській громаді росіяни завдали ракетного удару, повідомили в ОВА.

У Харкові о 05:03 два "шахеди" влучили в дах виробничої будівлі та в складську будівлю, сталася пожежа, повідомив голова обласної ОВА Олег Синєгубов.

Перед цим о 02:29 "шахед" влучив у будівлю цеху, внаслідок чого пошкоджено скління вікон триповерхових будинків, скло та фасад дитсадка та два авто. У трьох постраждалих гостра реакція на стрес та садна.

У ДСНС зазначили, що внаслідок удару по цивільному підприємству у Київському районі Харкова загорілися виробничі та складські будівлі на площі понад 3900 кв.м.

Окрім цього, у Харківському районі в міста Дергачі внаслідок влучання дрона загорілася трава на площі 2500 кв.м.

Харків (Фото: ДСНС)

Харків (Фото: ДСНС)

У Запорізькій області внаслідок атаки ввечері 30 березня пошкоджено дачні будинки та знеструмлена високовольтна лінія електропередачі, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум. Енергетики роблять все можливе для якнайскорішого усунення наслідків атаки", – зазначив він.