Росія атакувала Україну 39 безпілотниками, є наслідки в трьох областях – фото

Уламки російського ударного безпілотника (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У ніч проти 3 квітня 2025 року Росія атакувала Україну 39 БпЛА різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 28 ударних безпілотників, є наслідки атаки в регіонах, повідомили в Повітряних силах України.

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Ворог запускав БпЛА типу "шахед" та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських міст Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 ударних безпілотників на півночі та сході країни. Сім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

На Харківщині, як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, ворог застосував 17 БпЛА типу "шахед" впродовж години. Постраждала одна людина.

Більшість ударів прийшлася по Київському району, де виникли пожежі. Пошкоджено близько 10 приватних будівель, а також, за даними Харківської обласної прокуратури, будівлі підприємств.

Загорілася трава на злітній смузі на площі 2 га та дерево. Зафіксовано влучання БпЛА у сходи підземного пішохідного переходу.

Також ворог вдарив безпілотниками по місту Дергачі. Постраждав 57-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок.

На Дніпропетровщині, як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог атакував Павлоград та Межівську громаду Синельниківського району.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА вибиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках. У Межівській громаді також є пошкоджені будівлі.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про наслідки російських обстрілів у регіоні, проте не уточнив, про яку зброю йдеться.

За добу у Покровську загинула одна людина і шість дістали поранення, пошкоджено п'ять будинків.

У Покровському районі у Добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Родинському пошкоджено будинок.

У Краматорському району у Торському пошкоджено два будинки. У Костянтинівці пошкоджено шість будинків і адмінбудівлю.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено шість будинків.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін