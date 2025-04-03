Россия атаковала Украину 39 беспилотниками, есть последствия в трех областях – фото
В ночь на 3 апреля 2025 года Россия атаковала Украину 39 БпЛА разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 28 ударных беспилотников, есть последствия атаки в регионах, сообщили в Воздушных силах Украины.
Враг запускал БпЛА типа "шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений российских городов Миллерово, Приморско-Ахтарск и Курск.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 28 ударных беспилотников на севере и востоке страны. Семь вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены без негативных последствий.
В результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.
В Харьковской области, как сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, враг применил 17 БпЛА типа "шахед" в течение часа. Пострадал один человек.
Большинство ударов пришлось по Киевскому району, где возникли пожары. Повреждены около 10 частных построек, а также, по данным Харьковской областной прокуратуры, здания предприятий.
Загорелась трава на взлетной полосе на площади 2 га и дерево. Зафиксировано попадание БпЛА в лестницу подземного пешеходного перехода.
Также враг ударил беспилотниками по городу Дергачи. Пострадал 57-летний мужчина, поврежден частный дом.
В Днепропетровской области, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг атаковал Павлоград и Межевскую общину Синельниковского района.
В Павлограде в результате атаки БпЛА выбиты окна в админпостройке и двух пятиэтажках. В Межевской общине также повреждены здания.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о последствиях российских обстрелов в регионе, однако не уточнил, о каком оружии идет речь.
За сутки в Покровске погиб один человек и шесть получили ранения, повреждены пять домов.
В Покровском районе в Доброполье ранен человек, повреждено админздание и нежилое помещение. В Родинском поврежден дом.
В Краматорском районе в Торском повреждены два дома. В Константиновке повреждены шесть домов и админздание.
В Бахмутском районе в Северске повреждены шесть домов.
- 1 апреля над Украиной не фиксировалось ударных беспилотников россиян. Но были другие атаки – враг бил артиллерией и авиацией по шести регионам.
- В ночь на 2 апреля Россия запустила по Украине 74 дрона разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 41 вражеский БпЛА.