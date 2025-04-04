Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото

Наслідки удару по Харкову (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування. У Харкові станом на 07:00 було відомо про чотирьох загиблих, ще одну людину шукали під завалами житлового будинку.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з 22:00 росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району міста. Всі удари були завдані по щільній житловій забудові.

Пошкоджено близько 30 двох-, чотирьох- та п'ятиповерхових будинків. В один двоповерховий будинок сталося пряме влучання, внаслідок чого повністю зруйновано один під'їзд.

За даними обласної прокуратури, там мешкало п'ятеро людей. Станом на 01:00 було деблоковано тіла чоловіка та жінки близько 40 років, мешканців другого поверху.

Їхню доньку близько 10 років шукали під завалами, а також мешканців першого поверху, жінку близько 70 років та її сина близько 50 років.

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів деблоковано ще два тіла.

Відомо про 35 постраждалих, серед них дві дитини. За словами Чубенка, 9-річний хлопець отримав гостру реакцію на стрес, у 16-річного – перелам гомілки.

У інших постраждалих, за словами Чубенка, забиття, перелами, інші поранення.

На місці ударів виникли пожежі.

У Запорізькій області внаслідок російської атаки, за даними очільника Запорізької військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, постраждав 63-річний чоловік.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару російського БпЛА виникла пожежа у магазині площею 100 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки та транспорт.

У Дніпрі, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, троє постраждалих. Жінка 66 років госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Внаслідок російської атаки в обласному центрі сталася пожежа у будинку, пошкоджені адмінбудівлі.

Також ворог атакував Кам'янське.

На Київщині, за даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі постраждав чоловік. З травмою ноги та шиї його було госпіталізовано.

На території парковки загорілися чотири вантажних та один легковий автомобіль.

Окрім того, унаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання будівлі автосалону.

Харків. Фото: Олег Синєгубов