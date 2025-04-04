Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Наслідки удару по Харкову (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування. У Харкові станом на 07:00 було відомо про чотирьох загиблих, ще одну людину шукали під завалами житлового будинку.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з 22:00 росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району міста. Всі удари були завдані по щільній житловій забудові.

Пошкоджено близько 30 двох-, чотирьох- та п'ятиповерхових будинків. В один двоповерховий будинок сталося пряме влучання, внаслідок чого повністю зруйновано один під'їзд.

За даними обласної прокуратури, там мешкало п'ятеро людей. Станом на 01:00 було деблоковано тіла чоловіка та жінки близько 40 років, мешканців другого поверху.

Їхню доньку близько 10 років шукали під завалами, а також мешканців першого поверху, жінку близько 70 років та її сина близько 50 років.

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів деблоковано ще два тіла.

Відомо про 35 постраждалих, серед них дві дитини. За словами Чубенка, 9-річний хлопець отримав гостру реакцію на стрес, у 16-річного – перелам гомілки.

У інших постраждалих, за словами Чубенка, забиття, перелами, інші поранення.

На місці ударів виникли пожежі.

У Запорізькій області внаслідок російської атаки, за даними очільника Запорізької військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, постраждав 63-річний чоловік. 

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару російського БпЛА виникла пожежа у магазині площею 100 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки та транспорт. 

У Дніпрі, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, троє постраждалих. Жінка 66 років госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Внаслідок російської атаки в обласному центрі сталася пожежа у будинку, пошкоджені адмінбудівлі. 

Також ворог атакував Кам'янське. 

На Київщині, за даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі постраждав чоловік. З травмою ноги та шиї його було госпіталізовано.

На території парковки загорілися чотири вантажних та один легковий автомобіль. 

Окрім того, унаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання будівлі автосалону. 

Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Харків. Фото: Олег Синєгубов
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото

  • У ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали восьмеро людей, загиблих немає.
  • Вдень того самого дня окупанти влучили ударним БпЛА в багатоповерхівку. Постраждали п’ятеро людей.
  • У ніч проти 3 квітня окупанти за 40 хвилин завдали 14 ударів по Харкову.
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