Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування. У Харкові станом на 07:00 було відомо про чотирьох загиблих, ще одну людину шукали під завалами житлового будинку.
Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з 22:00 росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району міста. Всі удари були завдані по щільній житловій забудові.
Пошкоджено близько 30 двох-, чотирьох- та п'ятиповерхових будинків. В один двоповерховий будинок сталося пряме влучання, внаслідок чого повністю зруйновано один під'їзд.
За даними обласної прокуратури, там мешкало п'ятеро людей. Станом на 01:00 було деблоковано тіла чоловіка та жінки близько 40 років, мешканців другого поверху.
Їхню доньку близько 10 років шукали під завалами, а також мешканців першого поверху, жінку близько 70 років та її сина близько 50 років.
Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів деблоковано ще два тіла.
Відомо про 35 постраждалих, серед них дві дитини. За словами Чубенка, 9-річний хлопець отримав гостру реакцію на стрес, у 16-річного – перелам гомілки.
У інших постраждалих, за словами Чубенка, забиття, перелами, інші поранення.
На місці ударів виникли пожежі.
У Запорізькій області внаслідок російської атаки, за даними очільника Запорізької військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, постраждав 63-річний чоловік.
Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару російського БпЛА виникла пожежа у магазині площею 100 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки та транспорт.
У Дніпрі, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, троє постраждалих. Жінка 66 років госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Внаслідок російської атаки в обласному центрі сталася пожежа у будинку, пошкоджені адмінбудівлі.
Також ворог атакував Кам'янське.
На Київщині, за даними очільника Київської ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі постраждав чоловік. З травмою ноги та шиї його було госпіталізовано.
На території парковки загорілися чотири вантажних та один легковий автомобіль.
Окрім того, унаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання будівлі автосалону.
- У ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали восьмеро людей, загиблих немає.
- Вдень того самого дня окупанти влучили ударним БпЛА в багатоповерхівку. Постраждали п’ятеро людей.
- У ніч проти 3 квітня окупанти за 40 хвилин завдали 14 ударів по Харкову.