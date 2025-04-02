Росіяни за 40 хвилин завдали 14 ударів по Харкову – мер міста
У ніч проти 3 квітня Харків перебуває під масованою атакою російських ударних дронів. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Мер міста заявив, що у Харкові лунають вибухи через атаку "шахедами". За попередніми даними, удар був по приватному сектору Київського району.
Згодом Терехов написав, що за 40 хвилин окупанти завдали 14 ударів по Харкову.
Синєгубов підтвердив, що росіяни вдруге за день завдали масованого удару по Харкову. Зафіксована низка ударів у Київському районі. Інформація про постраждалих не надходила.
Згодом голова ОВА заявив, що є загоряння на місці влучань у Київському районі.
Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється, додав він.
- У ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки, попередньо, постраждали вісім людей, загиблих немає.
- Вдень того самого дня окупанти влучили ударним БпЛА в багатоповерхівку. Постраждали п’ять людей.