Росіяни за 40 хвилин завдали 14 ударів по Харкову – мер міста

Інформація про постраждалих не надходила, заявив Олег Синєгубов

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 3 квітня Харків перебуває під масованою атакою російських ударних дронів. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Мер міста заявив, що у Харкові лунають вибухи через атаку "шахедами". За попередніми даними, удар був по приватному сектору Київського району.

Згодом Терехов написав, що за 40 хвилин окупанти завдали 14 ударів по Харкову.

Синєгубов підтвердив, що росіяни вдруге за день завдали масованого удару по Харкову. Зафіксована низка ударів у Київському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

Згодом голова ОВА заявив, що є загоряння на місці влучань у Київському районі.

Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється, додав він.