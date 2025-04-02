Россияне за 40 минут нанесли 14 ударов по Харькову – мэр города

Информация о пострадавших не поступала, заявил Олег Синегубов

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 3 апреля Харьков находится под массированной атакой российских ударных дронов. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Мэр города заявил, что в Харькове раздаются взрывы из-за атаки "шахедами". По предварительным данным, удар был по частному сектору Киевского района.

Впоследствии Терехов написал, что за 40 минут оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову.

Синегубов подтвердил, что россияне второй раз за день нанесли массированный удар по Харькову. Зафиксирован ряд ударов по Киевскому району. Информация о пострадавших не поступала.

Впоследствии глава ОВА заявил, что есть возгорания на месте попаданий в Киевском районе.

Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется, добавил он.