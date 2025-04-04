РФ ударила "шахедами" по Харькову и другим городам. Есть погибшие и раненые – фото

Последствия удара по Харькову (Фото: Олег Синегубов)

В ночь на 4 апреля Россия атаковала ударными беспилотниками Харьков, Днепр, Запорожскую и Киевскую области. Везде есть пострадавшие и разрушения. В Харькове на 07:00 было известно о четырех погибших, еще одного человека искали под завалами жилого дома.

Как сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, с 22:00 россияне нанесли около 6 ударов по Новобаварскому району города. Все удары были нанесены по плотной жилой застройке.

Повреждены около 30 двух-, четырех- и пятиэтажных домов. В одно двухэтажное здание произошло прямое попадание, в результате чего полностью разрушен один подъезд.

По данным областной прокуратуры, там проживало пять человек. По состоянию на 01:00 деблокированы тела мужчины и женщины около 40 лет, жителей второго этажа.

Их дочь около 10 лет искали под завалами, а также жителей первого этажа, женщину около 70 лет и ее сына около 50 лет.

Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что из-под завалов деблокированы еще два тела.

Известно о 35 пострадавших, среди них два ребенка. По словам Чубенко, 9-летний парень получил острую реакцию на стресс, у 16-летнего – перелом голени.

У других пострадавших, по словам Чубенко, ушибы, переломы, другие ранения.

На месте ушибов возникли пожары.

В Запорожской области в результате российской атаки, по данным главы Запорожской военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, пострадал 63-летний мужчина.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате удара российского БПЛА возник пожар в магазине площадью 100 кв.м. Взрывной волной повреждены соседние дома и транспорт.

В Днепре, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, трое пострадавших. Женщина 66 лет госпитализирована в средней тяжести.

В результате российской атаки в областном центре произошел пожар в доме, повреждены админздания.

Также враг атаковал Каменское.

В Киевской области, по данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Броварском районе пострадал мужчина. С травмой ноги и шеи он был госпитализирован.

На территории парковки загорелись четыре грузовых и один легковой автомобиль.

Кроме того, в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание здания автосалона.

Харьков. Фото: Олег Синегубов