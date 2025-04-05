Россияне ночью атаковали почти сотней дронов: есть последствия в четырех областях
В ночь на 5 апреля россияне выпустили по Украине 92 ударных дрона и беспилотники-имитаторы, есть последствия в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
С 21:00 4 апреля россияне атаковали Украину 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия), а также Чауда (временно оккупированный Крым).
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 51 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумская, Киевская, Днепропетровская и Житомирская области.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки БпЛА погибла женщина. Пострадали семь человек.
Сумская областная военная администрация сообщила, что под атаку БпЛА попала Чернетчинская община. На месте удара возник пожар.
О последствиях в Киевской и Житомирской областях ОВА не сообщали.
- В ночь на 2 апреля Россия запустила по Украине 74 дрона разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 41 вражеский БпЛА.
- В ночь на 3 апреля РФ атаковала Украину 39 БпЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили 28 ударных беспилотников.
- В ночь на 4 апреля Россия атаковала Украину 78 беспилотниками.