Россияне ночью атаковали почти сотней дронов: есть последствия в четырех областях

Силы ПВО сбили 51 "шахед", еще более 30 дронов – локационно потеряны

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 5 апреля россияне выпустили по Украине 92 ударных дрона и беспилотники-имитаторы, есть последствия в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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С 21:00 4 апреля россияне атаковали Украину 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия), а также Чауда (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 51 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумская, Киевская, Днепропетровская и Житомирская области.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки БпЛА погибла женщина. Пострадали семь человек.

Сумская областная военная администрация сообщила, что под атаку БпЛА попала Чернетчинская община. На месте удара возник пожар.

О последствиях в Киевской и Житомирской областях ОВА не сообщали.