Россия сбросила управляемую авиабомбу на жилой дом в Купянске – фото
Утром 6 апреля российская авиация атаковала Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадали два человека, в поврежденных домах возникли пожары. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате попадания авиабомбы в 9-этажку загорелись шесть балконов и четыре квартиры жилого дома общей площадью 100 кв.м.
По другому адресу горел жилой дом и дворовые постройки на площади 200 кв.
Также повреждены другие частные и многоэтажные жилые дома.
Предварительно пострадали два человека: 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.
- В ночь на 5 апреля россияне выпустили по Украине 92 ударных дрона и беспилотники-имитаторы, есть последствия в четырех областях.
- В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, есть последствия в трех районах, два человека госпитализированы.
- Во всей Украине объявлено 6 апреля Днем траура по жертвам российских атак по Кривому Рогу.