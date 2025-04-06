Россия сбросила управляемую авиабомбу на жилой дом в Купянске – фото

В результате российской атаки пострадали два человека

Последствия атаки по Купянску (Фото: Олег Синегубов)

Утром 6 апреля российская авиация атаковала Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадали два человека, в поврежденных домах возникли пожары. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате попадания авиабомбы в 9-этажку загорелись шесть балконов и четыре квартиры жилого дома общей площадью 100 кв.м.

По другому адресу горел жилой дом и дворовые постройки на площади 200 кв.

Также повреждены другие частные и многоэтажные жилые дома.

Предварительно пострадали два человека: 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.