Через нічний удар по Харкову загинули батько, мати та їхня 12-річна донька
Серед загиблих унаслідок російського обстрілу Новобаварського району Харкова у ніч проти 4 квітня є дитина. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.
"З-під завалів рятувальники деблокували чотири понівечені обгорілі тіла. Серед загиблих – дитина. Вранці в лікарні помер 88-річний чоловік, якого у тяжкому стані шпиталізували після обстрілу", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, під завалами будинку загинули члени однієї родини — батько, мати та їхня 12-річна донька. Щоб ідентифікувати особи загиблих, слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних.
Четвертим загиблим виявився їхній 45-річний сусід.
- У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування.