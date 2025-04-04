Через нічний удар по Харкову загинули батько, мати та їхня 12-річна донька

З-під завалів у Новобаварському районі Харкова рятувальники деблокували чотири понівечені обгорілі тіла

Наслідки удару РФ по Харкову (Фото: Поліція області)

Серед загиблих унаслідок російського обстрілу Новобаварського району Харкова у ніч проти 4 квітня є дитина. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

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"З-під завалів рятувальники деблокували чотири понівечені обгорілі тіла. Серед загиблих – дитина. Вранці в лікарні помер 88-річний чоловік, якого у тяжкому стані шпиталізували після обстрілу", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, під завалами будинку загинули члени однієї родини — батько, мати та їхня 12-річна донька. Щоб ідентифікувати особи загиблих, слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних.

Четвертим загиблим виявився їхній 45-річний сусід.