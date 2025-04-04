У Дніпрі "шахеди" пошкодили будівлю обласної ради – фото наслідків

Дроновою атакою РФ на Дніпро у ніч проти 4 квітня було пошкоджено будівлю обласної ради. Постраждалих немає

Наслідки російського обстрілу (Фото: Микола Лукашук)

Унаслідок російської дронової атаки на Дніпро у ніч проти 4 квітня було пошкоджено з-поміж усього й будівлю обласної ради. Про це повідомив її очільник Микола Лукашук.

"Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу", – написав глава ДОР.