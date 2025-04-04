У Дніпрі "шахеди" пошкодили будівлю обласної ради – фото наслідків
Наслідки російського обстрілу (Фото: Микола Лукашук)

Унаслідок російської дронової атаки на Дніпро у ніч проти 4 квітня було пошкоджено з-поміж усього й будівлю обласної ради. Про це повідомив її очільник Микола Лукашук.

"Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу", – написав глава ДОР.

Служби Дніпропетровської обласної ради роблять усе можливе, щоб швидко усунути наслідки удару і забезпечити нормальну роботу органу місцевого самоврядування.

Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук
Фото: Микола Лукашук

Увечері 3 квітня та у ніч проти 4-го російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку "шахедами" на Дніпро. Уранці очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що унаслідок російської атаки в обласному центрі сталася пожежа у будинку, пошкоджені адмінбудівлі. Три людини постраждали.

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