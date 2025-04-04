В Днепре "шахеды" повередили здание областного совета – фото последствий

Дроновой атакой РФ на Днепр в ночь на 4 апреля было повреждено здание областного совета. Пострадавших нет

Последствия российских обстрелов (Фото: Николай Лукашук)

В результате российской дроновой атаки на Днепр в ночь на 4 апреля было повреждено среди всего и здание областного совета. Об этом сообщил ее глава Николай Лукашук.

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"Главное, что обошлось без погибших. А все побитое мы восстановим, отремонтируем, приведем в порядок", – написал глава ДОС.