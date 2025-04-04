В Днепре "шахеды" повередили здание областного совета – фото последствий
В результате российской дроновой атаки на Днепр в ночь на 4 апреля было повреждено среди всего и здание областного совета. Об этом сообщил ее глава Николай Лукашук.
"Главное, что обошлось без погибших. А все побитое мы восстановим, отремонтируем, приведем в порядок", – написал глава ДОС.
Службы Днепропетровского областного совета делают все возможное, чтобы быстро устранить последствия удара и обеспечить нормальную работу местного самоуправления.
Вечером 3 апреля и в ночь на 4 российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку "шахедами" на Днепр. Утром глава областной военной администрации Сергей Лысак написал, что в результате российской атаки в областном центре произошел пожар в доме, повреждены админздания. Три человека пострадали.
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