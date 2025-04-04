Из-за ночного удара по Харькову погибли отец, мать и их 12-летняя дочь
Среди погибших в результате российских обстрелов Новобаварского района Харькова в ночь на 4 апреля есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
"Из-под завалов спасатели деблокировали четыре изуродованных обгоревших тела. Среди погибших – ребенок. Утром в больнице скончался 88-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали после обстрела", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, под завалами дома погибли члены одной семьи – отец, мать и их 12-летняя дочь. Чтобы идентифицировать личности погибших, следователи полиции отобрали образцы ДНК у их родных.
Четвертым погибшим оказался их 45-летний сосед.
- В ночь на 4 апреля Россия атаковала ударными беспилотниками Харьков, Днепр, Запорожье и Киевскую область. Везде есть пострадавшие и разрушения.