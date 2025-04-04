Из-за ночного удара по Харькову погибли отец, мать и их 12-летняя дочь

Последствия удара РФ по Харькову (Фото: Полиция области)

Среди погибших в результате российских обстрелов Новобаварского района Харькова в ночь на 4 апреля есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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"Из-под завалов спасатели деблокировали четыре изуродованных обгоревших тела. Среди погибших – ребенок. Утром в больнице скончался 88-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали после обстрела", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, под завалами дома погибли члены одной семьи – отец, мать и их 12-летняя дочь. Чтобы идентифицировать личности погибших, следователи полиции отобрали образцы ДНК у их родных.

Четвертым погибшим оказался их 45-летний сосед.