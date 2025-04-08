Россия атаковала Харьков и Днепр. Возникли пожары, есть пострадавший
В Харькове вечером прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, есть пострадавший и возник пожар, сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Терехова, произошел прилет по Киевскому району Харькова, на месте возник пожар. Синегубов отметил, что враг ударил "шахедом".
"Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте. Пожар – горит хозяйственная постройка", – сообщил он, а Синегубов добавил, что еще есть попадание в землю.
Также есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района, отметил Терехов. А Синегубов сообщил, что второй удар вражеским БпЛА произошел в Шевченковском районе Харькова.
На места выехали профильные службы.
ДОПОЛНЕНО В 22:42. Массированная атака БпЛА на город продолжается, раздалась еще серия взрывов, сообщил Терехов. На месте последних попаданий возник пожар.
По данным Синегубова, в городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Угроза вражеских ударов сохраняется.
ДОПОЛНЕНО В 23:05. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в 22:02 в регион залетела группа вражеских "шахедов". Около 23:00 в городе прогремеоли взрывы, возникли пожары.
"В результате атаки БпЛА в городе произошли пожары. Предварительно есть повреждения частных домов и авто. Информацию уточняем", – сообщил он.
- 4 апреля из-за ночного удара по Харькову погибли отец, мать и их 12-летняя дочь.
- 6 апреля Россия сбросила управляемую авиабомбу на жилой дом в Купянске. Пострадали два человека, в поврежденных домах возникли пожары.
- В тот же день в Киеве погиб мужчина в результате российской ракетной атаки. Он находился на улице рядом с эпицентром взрыва.