Россия атаковала Харьков и Днепр. Возникли пожары, есть пострадавший

Под атакой, по предварительным данным, было несколько районов города

Пожар (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В Харькове вечером прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, есть пострадавший и возник пожар, сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам Терехова, произошел прилет по Киевскому району Харькова, на месте возник пожар. Синегубов отметил, что враг ударил "шахедом".

"Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте. Пожар – горит хозяйственная постройка", – сообщил он, а Синегубов добавил, что еще есть попадание в землю.

Также есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района, отметил Терехов. А Синегубов сообщил, что второй удар вражеским БпЛА произошел в Шевченковском районе Харькова.

На места выехали профильные службы.

ДОПОЛНЕНО В 22:42. Массированная атака БпЛА на город продолжается, раздалась еще серия взрывов, сообщил Терехов. На месте последних попаданий возник пожар.

По данным Синегубова, в городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Угроза вражеских ударов сохраняется.

ДОПОЛНЕНО В 23:05. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в 22:02 в регион залетела группа вражеских "шахедов". Около 23:00 в городе прогремеоли взрывы, возникли пожары.

"В результате атаки БпЛА в городе произошли пожары. Предварительно есть повреждения частных домов и авто. Информацию уточняем", – сообщил он.