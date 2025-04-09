В результате атаки РФ на Днепр, Краматорск и Харьков пострадали почти 20 человек – фото

Россия ударила БпЛА по промышленной зоне и жилым домам

Последствия попадания в Харькове (Фото: ГСЧС)

В ночь на 9 апреля Россия массово атаковала беспилотниками Днепр, Краматорск и Харьков. Погибших нет, пострадали около 20 человек.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, предварительно известно о 14 пострадавших в Днепре в возрасте от 18 до 87 лет.

Семь были госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальные – в среднем.

По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в Днепре пострадали пять многоэтажек. В некоторых повреждены газовые коммуникации. Произошли также разрушения в частном секторе.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Краматорске ранения получили три человека из одной семьи.

По предварительной информации, пострадали 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка.

Российский беспилотник попал в многоэтажку.

В Харькове, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно пострадали два человека.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал четыре района города.

В Шевченковском районе БпЛА попал на открытую местность.

В Киевском районе произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также беспилотники попали в землю в частном дворе. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.

В Индустриальном районе три БпЛА упали на открытой местности.

Больше всего пострадал Основянский район. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, предварительно враг нанес более 20 ударов по городу, 17 из них – по Основянскому району.

Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло шесть пожаров общей площадью более 1200 кв. м.

Днепр (Фото: Борис Филатов)

Днепр (Фото: Борис Филатов)

Днепр (Фото: Борис Филатов)

Днепр (Фото: Борис Филатов)

Днепр (Фото: Борис Филатов)