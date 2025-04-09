В результате атаки РФ на Днепр, Краматорск и Харьков пострадали почти 20 человек – фото
В ночь на 9 апреля Россия массово атаковала беспилотниками Днепр, Краматорск и Харьков. Погибших нет, пострадали около 20 человек.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, предварительно известно о 14 пострадавших в Днепре в возрасте от 18 до 87 лет.
Семь были госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальные – в среднем.
По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в Днепре пострадали пять многоэтажек. В некоторых повреждены газовые коммуникации. Произошли также разрушения в частном секторе.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Краматорске ранения получили три человека из одной семьи.
По предварительной информации, пострадали 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка.
Российский беспилотник попал в многоэтажку.
В Харькове, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно пострадали два человека.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал четыре района города.
В Шевченковском районе БпЛА попал на открытую местность.
В Киевском районе произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также беспилотники попали в землю в частном дворе. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.
В Индустриальном районе три БпЛА упали на открытой местности.
Больше всего пострадал Основянский район. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, предварительно враг нанес более 20 ударов по городу, 17 из них – по Основянскому району.
Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло шесть пожаров общей площадью более 1200 кв. м.
- 4 апреля из-за ночного удара по Харькову погибли отец, мать и их 12-летняя дочь.
- 6 апреля Россия сбросила управляемую авиабомбу на жилой дом в Купянске. Пострадали два человека, в поврежденных домах возникли пожары.
- В тот же день в Киеве погиб мужчина в результате российской ракетной атаки. Он находился на улице рядом с эпицентром взрыва.