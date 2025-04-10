Росія вдарила по Дніпру ракетою, виникла масштабна пожежа. Є загиблий

Вибух (Ілюстративне фото)

Удень 10 квітня Росія вдарила по Дніпру ракетою. Внаслідок атаки є постраждалі та жертви, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, троє осіб постраждали внаслідок ворожого удару, 42-річний чоловік загинув. На території цивільного об'єкту є руйнування, також виникла масштабна пожежа, зазначив Лисак.

"Усі деталі з'ясовуємо... Співчуття рідним і близьким", – написав голова ОВА.

ДОПОВНЕНО О 18:00. В лікарні перебувають троє постраждалих – 55-річна жінка та чоловіки 52 років. Всі вони у стані середньої тяжкості, повідомив Лисак.

О 16:04 Повітряні Сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

ДОПОВНЕНО О 18:30. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вдарили по складу серветок та памперсів. Саме через це розгорілася масштабна пожежа.

"Жодних "офіцерів НАТО" та "найманців". Я особисто говорив із власником. Це – терор, нічим не прикритий терор. Вони просто луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках", – зазначив він.