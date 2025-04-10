Росія вдарила безпілотниками по Києву та Миколаєву, є поранені – фото

Росія вдарила безпілотниками по Києву та Миколаєву, є поранені – фотодоповнено
У ніч проти 10 квітня російські безпілотники атакували Київ і Миколаїв. У Миколаєві двох людей госпіталізували.
Як повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, унаслідок атаки "шахедів" в місті виникли дві пожежі.
Постраждали декілька людей. Двох поранених ушпиталено, іншим надано медичну допомогу на місці.
У Києві, за даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа у Голосіївському районі міста. Зайнялася нежитлова будівля.
Також у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватний дім. Попередньо відомо, що в будівлі заблоковано людину.
ДОПОВНЕНО О 07:30. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.
Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.
ДОПОВНЕНО О 07:50. За даними ДСНС, у Миколаєві внаслідок атаки БпЛА постраждали 10 людей. Троє з них госпіталізовані з травмами.
У дворі п’ятиповерхівки через падіння уламків БпЛА зайнялася квартира, пошкоджені інші помешкання.
Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, допомогу надали волонтери Червоного Хреста.
В інших місцях ліквідовано займання двох авто й гаража. В одному з приватних будинків вибуховою хвилею заблоковано матір із трьома дітьми — усіх врятовано.
- З вечора 7 квітня і в ніч проти 8-го Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" й атакувала Україну 46 безпілотниками, через це постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.
- У ніч проти 9 квітня Росія масово атакувала безпілотниками Дніпро, Краматорськ і Харків. Загиблих немає, постраждали 20 людей.