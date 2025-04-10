Росія вдарила безпілотниками по Києву та Миколаєву, є поранені – фото

Наслідки атаки БпЛА на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч проти 10 квітня російські безпілотники атакували Київ і Миколаїв. У Миколаєві двох людей госпіталізували.

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Як повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, унаслідок атаки "шахедів" в місті виникли дві пожежі.

Постраждали декілька людей. Двох поранених ушпиталено, іншим надано медичну допомогу на місці.

У Києві, за даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа у Голосіївському районі міста. Зайнялася нежитлова будівля.

Також у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватний дім. Попередньо відомо, що в будівлі заблоковано людину.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд.

Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

ДОПОВНЕНО О 07:50. За даними ДСНС, у Миколаєві внаслідок атаки БпЛА постраждали 10 людей. Троє з них госпіталізовані з травмами.

У дворі п’ятиповерхівки через падіння уламків БпЛА зайнялася квартира, пошкоджені інші помешкання.

Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, допомогу надали волонтери Червоного Хреста.

В інших місцях ліквідовано займання двох авто й гаража. В одному з приватних будинків вибуховою хвилею заблоковано матір із трьома дітьми — усіх врятовано.

Київ (Фото: ДСНС)

Київ (Фото: ДСНС)

Київ (Фото: ДСНС)

Київ (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)