РФ вдарила "Іскандером-М" і атакувала Україну майже 50 дронами: постраждали три області

РФ вдарила балістичною ракетою та атакувала Україну 46 безпілотниками. Внаслідок цього постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина

Безпілотники "Шахед" (Зображення: depositphotos.com)

З вечора 7 квітня і в ніч проти 8-го Росія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" та атакувала Україну 46 безпілотниками, через це постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив ракету "Іскандер-М" з району Курська та дрони – з території поблизу Приморсько-Ахтарська. Підтверджено збиття дев'ятьох "шахедів" та дронів інших типів на сході та півночі України станом на 08:00.

Ще 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачено без негативних наслідків на землі. Через російську атаку постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов ввечері 7 квітня повідомляли про вибух в обласному центрі. Про деталі та наслідки посадовці не писали.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в ніч проти 8 квітня російські окупанти атакували дронами Самарівський район. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру, спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники, постраждали шість багатоквартирних будинків та магазин.

На Донеччині про наслідки атаки БпЛА не повідомляли, але начальник ОВА Вадим Філашкін написав, що за 7 квітня Росія вбила двох жителів регіону в Костянтинівці та Гришиному (Покровська громада) і ще двоє людей отримали поранення.