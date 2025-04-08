РФ ударила "Искандером-М" и атаковала Украину почти 50 дронами: пострадали три области
С вечера 7 апреля и в ночь на 8-е Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" и атаковала Украину 46 беспилотниками, из-за этого пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Враг запустил ракету "Искандер-М" из района Курска и дроны – с территории вблизи Приморско-Ахтарска. Подтверждено сбитие девяти "шахедов" и дронов других типов на востоке и севере Украины по состоянию на 08:00.
Еще 31 беспилотник-имитатор локационно потерян без негативных последствий на земле. Из-за российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов вечером 7 апреля сообщали о взрыве в областном центре. О деталях и последствиях должностные лица не писали.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали дронами Самаровский район. В результате повреждена инфраструктура, вспыхнул пожар, который потушили спасатели, пострадали шесть многоквартирных домов и магазин.
В Донецкой области о последствиях атаки БпЛА не сообщали, но начальник ОВА Вадим Филашкин написал, что за 7 апреля Россия убила двух жителей региона в Константиновке и Гришино (Покровская громада) и еще двое людей получили ранения.
- В ночь на 4 апреля Россия ударила "шахедами" по Харькову, Днепру, Запорожью и Киевской области. В результате погибли и пострадали люди.
- В ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину почти сотней дронов. Пострадали четыре области.
- В ночь на 6 апреля враг бил по Киеву баллистическими ракетами. Из-за этого возникли пожары и пострадали люди.