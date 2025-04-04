Зеленський: Україна обговорює військові контингенти на землі, у небі, на морі та щодо ППО

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

4 квітня українські військові зустрілися зі своїми колегами з Великої Британії та Франції й обговорили розміщення безпекових контингентів після війни: зокрема, йдеться про присутність іноземних військ на землі, у небі та на морі, а також у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні та під час брифінгу.

"Є відчутний прогрес, і я сьогодні особисто подякував нашим партнерам за це – ми формуємо спільне бачення й конкретну основу для гарантування безпеки. Ми в Україні не просто прагнемо миру, а й будуємо чітку стратегію, як зробити мир справді надійним, справді тривалим. Я вдячний усім у Європі, хто нам у цьому допомагає, і важливо, щоб ця робота й подальша безпека були підтримані Сполученими Штатами", – розповів президент.

Під час спілкування з пресою Зеленський повідомив, що з українського боку були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заступник голови Офісу президента Павло Паліса, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов та заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

Голова держави зазначив, що сторони мали "серйозну, конструктивну розмову" й "попрацювали глибоко, дуже детально".

"І дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі тепер так працювати, з відповідними результатами. Я не можу багато деталей оголошувати, тому що це такий початок, але глибокий початок цієї роботи", – розповів президент.

Також голова держави зауважив, що у процес розміщення контингентну включені не лише Франція та Британія, а й "багато інших країн", але водночас відмовився назвати точну кількість учасників цієї коаліції.

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На думку президента, партнерам потрібен ще місяць на те, щоб мати повне розуміння стосовно військової інфраструктури.

Сторони обговорюють присутність іноземних військ на землі, у небі та на морі, у сфері ППО, а також стосовно "деяких делікатних речей", додав голова держави.

Він анонсував, що партнери матимуть зустрічі кожного тижня на рівні військових представників.

Україна та інші країни окремо проговорюють, де саме будуть розміщені контингенти, наголосив Зеленський.

Президент додав, що під час зустрічі він обговорював стратегічні питання, зокрема, мандат військових контингентів та те, у який етап домовленості Україна зможе розраховувати на такі війська від партнерів.

"Зрозуміло, що командувачі штабів [Франції та Британії] не мають повноважень, але вони доведуть мої позиції своїм лідерам, а також іншим штабам інших країн. І потім ми зустрінемося ще раз", – підсумував голова держави.