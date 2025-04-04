У Польщі назвали охорону своєї території найкращим внеском у НАТО, Україну та військові контингенти
Охорона території Польщі – це найкраще, що Варшава може зробити як для НАТО, так і для України й майбутнього військового контингенту. Про це польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив Суспільному у контексті залучення його країни до "коаліції охочих".
Сікорський нагадав, що Польща має понад 600 кілометрів державного кордону з Білоруссю та РФ – і відповідно має захищати свої кордони та повітряний простір від потенційних атак.
Міністр зауважив, що майже 100% військової допомоги Заходу йде через Польщу, й цей хаб потрібно укомплектувати та захистити.
"Наш повітряний простір, а отже і повітряний простір хабу, також перебуває під загрозою російських безпілотників та ракет", – пояснив чиновник.
Водночас Сікорський заявив, що попри орієнтацію на внутрішню безпеку, Варшава все одно бере участь у переговорах про військовий контингент та входить до "коаліції охочих".
"Пам'ятайте, що вона буде активована лише тоді, коли буде не просто тимчасове перемир'я, а справжній мир. А Польща є життєво важливим центром підтримки України", – зауважив посадовець.
Раніше міністр заявляв, що відправлення військ Польщі до України дасть привід пропаганді РФ заявити про наміри Варшави захопити українські території.
- 28 березня Зеленський повідомив, що представники генеральних штабів України та держав-партнерів матимуть зустріч у вузькому колі щодо розміщення військових контингентів в Україні після завершення війни.
- 4 квітня у Києві стартували зустрічі представників України, Франції та Великої Британії щодо розміщення військового контингенту після закінчення війни.