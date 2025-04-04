У Польщі назвали охорону своєї території найкращим внеском у НАТО, Україну та військові контингенти
Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Охорона території Польщі – це найкраще, що Варшава може зробити як для НАТО, так і для України й майбутнього військового контингенту. Про це польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив Суспільному у контексті залучення його країни до "коаліції охочих".

Сікорський нагадав, що Польща має понад 600 кілометрів державного кордону з Білоруссю та РФ – і відповідно має захищати свої кордони та повітряний простір від потенційних атак.

Міністр зауважив, що майже 100% військової допомоги Заходу йде через Польщу, й цей хаб потрібно укомплектувати та захистити.

"Наш повітряний простір, а отже і повітряний простір хабу, також перебуває під загрозою російських безпілотників та ракет", – пояснив чиновник.

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Водночас Сікорський заявив, що попри орієнтацію на внутрішню безпеку, Варшава все одно бере участь у переговорах про військовий контингент та входить до "коаліції охочих".

"Пам'ятайте, що вона буде активована лише тоді, коли буде не просто тимчасове перемир'я, а справжній мир. А Польща є життєво важливим центром підтримки України", – зауважив посадовець.

Раніше міністр заявляв, що відправлення військ Польщі до України дасть привід пропаганді РФ заявити про наміри Варшави захопити українські території.

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