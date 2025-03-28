Західні війська для України. Зеленський анонсував термінову зустріч представників генштабів

Лідери України, Великої Британії та Франції — Володимир Зеленський, Кір Стармер та Емманюель Макрон у Парижі (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Представники генеральних штабів України та держав-партнерів матимуть зустріч у вузькому колі щодо розміщення військових контингентів в Україні після завершення війни. Про це за результатами зустрічі "коаліції охочих" у Парижі повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми домовилися терміново, на це даємо тиждень, провести зустріч в Україні у вузькому колі представників генштабів основних країн, які стовідсотково будуть готові до [розміщення свого військового] контингенту на території України... Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло", – розповів голова держави.

За словами Зеленського, на зустрічі точно будуть представники України, Франції та Британії: "Це, скажімо так, такий трикутник у цьому питанні".

Читайте також Європейські війська в Україні та страх Путіна. Підсумки саміту в Парижі

"Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення", – пояснив український лідер.

Також, додав президент, сторони домовилися, що одразу після цього відбудеться зустріч на рівні радників з питань національної безпеки й продовжиться "саме ця підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки".

В Україні юридично немає посади такого радника, але фактично ці функції виконує голова Офісу президента Андрій Єрмак.