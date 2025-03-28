Западные войска для Украины. Зеленский заявил о срочной встрече представителей генштабов
Представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу относительно размещения военных контингентов в Украине после завершения войны. Об этом по результатам встречи "коалиции желающих" в Париже сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
"Мы договорились срочно, на это даем неделю, провести встречу в Украине в узком кругу представителей генштабов основных стран, которые полностью будут готовы к [размещению своего военного] контингента на территории Украины... Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг", – рассказал глава государства.
По словам Зеленского, на встрече точно будут представители Украины, Франции и Британии: "Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе".
"Мы покажем нашу инфраструктуру, поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение", – объяснил украинский лидер.
Также, добавил президент, стороны договорились, что сразу после этого состоится встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности и продолжится "именно эта итоговая встреча по гарантиям безопасности".
В Украине юридически нет должности такого советника, но фактически эти функции выполняет глава Офиса президента Андрей Ермак.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих", продолжавшаяся два часа. Президент Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.
- Лидер Франции Макрон сообщил, что Британия и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии. Впоследствии Зеленский заявил, что к миссии присоединятся еще некоторые страны.
- Французский президент сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.