Западные войска для Украины. Зеленский заявил о срочной встрече представителей генштабов

Лидеры Украины, Великобритании и Франции — Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон в Париже (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу относительно размещения военных контингентов в Украине после завершения войны. Об этом по результатам встречи "коалиции желающих" в Париже сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"Мы договорились срочно, на это даем неделю, провести встречу в Украине в узком кругу представителей генштабов основных стран, которые полностью будут готовы к [размещению своего военного] контингента на территории Украины... Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг", – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, на встрече точно будут представители Украины, Франции и Британии: "Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе".

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"Мы покажем нашу инфраструктуру, поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение", – объяснил украинский лидер.

Также, добавил президент, стороны договорились, что сразу после этого состоится встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности и продолжится "именно эта итоговая встреча по гарантиям безопасности".

В Украине юридически нет должности такого советника, но фактически эти функции выполняет глава Офиса президента Андрей Ермак.