Зеленский: Украина договорилась с партнерами о лицензиях на производство ПВО

Кроме этого, стороны договорились об инвестициях в производство украинских дронов и ракет

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с некоторыми партнерами о лицензиях на производство противовоздушного вооружения и "доступа к складам" этих стран. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"Мы договорились с некоторыми лидерами о нашем украинском доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство ПВО", – рассказал глава государства.

Также Украина и партнеры будут работать над предоставлением лицензий на производство некоторых видов артиллерии, а кроме этого они договорились об инвестициях в производство украинских дронов и ракет, добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что с некоторыми странами Европы есть договоренность о расширении доступа Украины к их разведывательным данным.