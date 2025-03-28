Зеленский: Украина договорилась с партнерами о лицензиях на производство ПВО
На встрече "коалиции желающих" в Париже Украина договорилась с некоторыми партнерами о лицензиях на производство противовоздушного вооружения и "доступа к складам" этих стран. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.
"Мы договорились с некоторыми лидерами о нашем украинском доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство ПВО", – рассказал глава государства.
Также Украина и партнеры будут работать над предоставлением лицензий на производство некоторых видов артиллерии, а кроме этого они договорились об инвестициях в производство украинских дронов и ракет, добавил глава государства.
Кроме того, Зеленский сообщил, что с некоторыми странами Европы есть договоренность о расширении доступа Украины к их разведывательным данным.
- 15 марта Зеленский заявил, что есть "постоянный большой дефицит" ракет для систем противовоздушной обороны SAMP-T итало-французского производства.
Тогда президент отмечал, что Украина "понемногу" развивает направление получения лицензий на производство ПВО.