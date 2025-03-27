Зеленский: К франко-британской миссии в Украине присоединится еще кое-кто
К франко-британской миссии, об отправке в Украину которой 27 марта объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, присоединятся еще некоторые страны. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
"К франко-британской миссии, я думаю, некоторые еще могут приобщиться. Они присоединятся, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина: как мы это видим, где мы это видим, количественный и качественный состав этого контингента", – рассказал глава государства.
Ранее французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".
"Эта команда будет работать с Украиной, чтобы определить все аспекты будущей армии: ее размер, количество солдат, необходимое оборудование", – пояснил он.
- Во время встречи "коалиции желающих" президент Владимир Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.
- Макрон заявил, что министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной.