Зеленский: К франко-британской миссии в Украине присоединится еще кое-кто

Президент прокомментировал цели отправления в Украину миссии Великобритании и Франции по усилению украинской армии

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / PAVEL SUPERNAK)

К франко-британской миссии, об отправке в Украину которой 27 марта объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, присоединятся еще некоторые страны. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

"К франко-британской миссии, я думаю, некоторые еще могут приобщиться. Они присоединятся, чтобы посмотреть на тот базис, который подготовила Украина: как мы это видим, где мы это видим, количественный и качественный состав этого контингента", – рассказал глава государства.

Ранее французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".

"Эта команда будет работать с Украиной, чтобы определить все аспекты будущей армии: ее размер, количество солдат, необходимое оборудование", – пояснил он.